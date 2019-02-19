وزير التعليم لطلاب بورسعيد :"الرئيس موصيني عليكم.. ولا تلتفتوا لمواقع التواصل"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

طالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، طالبات مدرسة علم الدين الثانوية بنات بمحافظة بورسعيد، بعدم الالتفات لما ينشره البعض علي مواقع التواصل الاجتماعي لمحاولة تخويفهم من نظام التعليم الجديد باستخدام "التابلت المدرسي".

وأضاف الوزير، موجها حديثه للطلاب :"الرئيس عبد الفتاح السيسي، موصي عليكم، وهناك متابعة يومية من سيادته للمنظومة الجديدة".

الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عقد اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالديوان العام، في مستهل زيارته للمحافظة، لتفقد عدد من المدارس، ومتابعة سير العملية التعليمية، واستخدام الطلاب لجهاز "التابلت" المدرسي.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره عدد من القيادات التعليمية بالمحافظة، وضع استخدام "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي، وسير العملية التعليمية، ومدى استيعاب الطلاب للتعامل معه.