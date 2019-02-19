وزيرة الهجرة تشارك بندوة "العودة للجذور" في دار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

وصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى دار الأوبرا المصرية، اليوم الثلاثاء؛ للمشاركة في فعاليات ملتقى أولادنا لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تشارك فيه وزارة الهجرة للدورة الثالثة منذ انطلاقه

وتلقي وزيرة الهجرة، كلمة خلال ندوة بعنوان "العودة للجذور"، بمشاركة الجاليات من أرمينيا وقبرص واليونان؛ حيث يعد ذلك امتدادا لجهود الوزارة في مد جسور التواصل بين الشعوب التي عاشت بمصر من قبرص واليونان.

وتحرص وزارة الهجرة على هذه الفعاليات، في إطار استراتيجيتها للاستفادة من قوى مصر الناعمة، والدمج المجتمعي والتنوع الثقافي لتلاقي الشعوب فكريا