وزير الأوقاف يلقي محاضرة بالكلية البحرية حول تفكيك الفكر المتطرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صباح الثلاثاء، قيادات وضباط وطلاب الكلية البحرية في محاضرة ولقاء مفتوح استمر لأكثر من ساعتين بالقاعة الرئيسة بمقر الكلية بالإسكندرية.

وتحدث وزير الأوقاف عن سماحة الإسلام وضرورة الفهم الوسطي المستنير للدين وضرورة تفكيك الفكر المتطرف، وأجاب عن الأسئلة التي طرحها الحاضرون في الندوة.

وأهدى وزير الأوقاف مكتبة الأكاديمية عدة كتب من إصدارات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وبعض مؤلفاته، مقدرا ومثنيا على دور القوات المسلحة المصرية الباسلة في حماية الوطن والحفاظ على مقدراته والعمل على تقدمه ورقيه، مضيفا "هي بحق يد تحرس وتحمي وأخرى تبني وتعمر". ​