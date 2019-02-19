"سعفان" يتفقد مكتب القوى العاملة بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مبنى مكتب القوى العاملة بشرم الشيخ، الجاري الانتهاء من تشطيباته النهائية.

ويقام المكتب على مساحته 225 مترا مربعا، فضلا عن 150 مترا لاند اسكيب حول المبنى، وبلغت تكلفته حتى الآن ما يقرب من 7 ملايين جنيه.

جاء ذلك في إطار زيارة الوزير لمحافظة جنوب سيناء.

وحسب بيان، الثلاثاء، وزع الوزير 750 شهادة أمان على العمالة غير المنتظمة، وشهد توقيع 32 اتفاقية عمل جماعية بمنح 10% علاوة خاص لنحو 10 آلاف عامل بفنادق المحافظة، وتوزيع عدد من عقود العمل على ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووجه الوزير خلال تفقده المبنى، برفقة محمد عبدالرحمن مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة بسرعة الانتهاء من تشطيباته ليتم افتتاحه في احتفالات عيد العمال في مايو المقبل.