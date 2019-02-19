الأزهر الشريف يندد بالحادث الإرهابي وسط القاهرة

ندد الأزهر الشريف، بأقسى العبارات، بإقدام إرهابي، مساء أمس، على تفجير نفسه في منطقة الدرب الأحمر وسط القاهرة، ما أسفر عن استشهاد اثنين من رجال الأمن وإصابة آخرين. ونوه الأزهر الشريف - في بيان أصدره اليوم - بيقظة رجال الأمن ونجاحهم في اكتشاف وملاحقة هذا الإرهابي، مشدداً على وقوف أبناء الشعب المصري خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن في جهودها من أجل اجتثاث فلول عصابات الإرهاب من جذورها.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأسرة الشهيدين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم أهلهما الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بعاجل الشفاء.

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