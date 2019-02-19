الاحتلال يزيل الأقفال الحديدية عن باب الرحمة بالأقصى



أزالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم السلاسل والأقفال عن الباب الواقع على رأس الدرج المؤدي إلى مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى.

واستنفرت شرطة الاحتلال الوحدات الخاصة ونصبت الحواجز الحديدية على الطرقات المؤدية لأبواب المسجد الأقصى، فيما انتشرت عناصر من حرس الحدود وشرطة الاحتلال في منطقة "باب الرحمة" داخل ساحات الحرم وحولتها لثكنة عسكرية، بينما وفرت الحراسة والحماية للمستوطنين خلال اقتحاماتهم للمسجد ودهمهم منطقة باب الرحمة في جولاتهم الاستفزازية.

وقال الشيخ واصف البكري القائم بأعمال قاضي القضاة إن شرطة الاحتلال أزالت السلاسل والأقفال عن الباب الخارجي لباب الرحمة مشيداً بالوقفة المشرفة للفلسطينيين الذين دافعوا عنه.

وأَضاف أن اتصالات مكثفة جرت خلال اليومين الماضيين أجرها جلالة الملك عبدالله الثاني وكل السلطات الأردنية ووزارتي الأوقاف والخارجية والسفارة الأردنية ودائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ومجلس الأوقاف الإٍسلامي، لحل أزمة باب الرحمة.. لافتاً إلى أن الأوقاف الإٍسلامية ستعمل على إصلاح الباب الحديدي ووضع الأقفال.