التحالف: السعودية قدمت أكثر من 13 مليار دولار لدعم اليمن

قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، الإثنين، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي من الرياض، إن السعودية قدمت أكثر من 13 مليار دولار لدعم اليمن منذ عام 2014، مؤكدا أن التحالف يواصل عمليات الإغاثة لدعم الشعب اليمني.

ونوه المالكي بالجهود التي يبذلها التحالف بالتفصيل ، مستعرضاً ذلك عبر جدول زمني وبيانات دقيقة تم عرضها في المؤتمر الصحافي، لافتا النظر إلى أن جهود التحالف الإغاثية التي انطلقت بداية العمليات العسكرية، قامت بإجلاء أكثر من 365 ألف من المقيمين في اليمن لأكثر من 85 دولة كانت رعاياها في اليمن، واستمرت بدعم الشعب اليمني والمحتاجين وأطلقت في عام 2018م العمليات الإنسانية الشاملة بـ 1.5 مليار دولار , بجهود إغاثية شاملة بالتعاون مع المنظمات الأممية وغير الحكومية بالداخل اليمني.

وأشار المالكي إلى الدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت مشيراً إلى آخر الأعمال الإغاثية، حيث تم تقديم مبلغ 500 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي في اليمن، وتقديم رواتب العاملين بالمدارس اليمنية ممثلة في 70 مليون دولار تم تقديمها إلى المدرسين في اليمن,

وإسقاط المساعدات الإنسانية من خلال طائرات التحالف في كثير من مناطق الداخل اليمني، التي يصعب الوصول إليها، وتقييم استفادة المواطنين من ذلك.

واستعرض المالكي في المؤتمر عدداً من الأحداث خلال الفترة الماضية ومواقف العمليات لدعم الشرعية داخل اليمن، وتطرق المالكي للاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي.

وبين المالكي أن العمليات العسكرية جاءت لإنهاء الانقلاب، بعد أن قامت ميليشيات الحوثي بالانقلاب على الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، لاسيما انتشار الجماعات والتنظيمات الإرهابية الموجودة في اليمن قبل بداية العمليات العسكرية، مع غياب دور الحكومة وضعفها، مما نتج عن ذلك ظهور التنظيمات الإرهابية كالقاعدة في جزيرة العرب، وليس هناك اختلاف بين الحوثية والقاعدة كونها تشكل خطرًا على أمن الشعب اليمني والأمن الإقليمي ، مبينًا استمرار التحالف في تنفيذ ضرباته ضد الميليشيات الإرهابية الحوثية والقضاء على التنظيمات الإرهابية.

وأضاف المالكي بشأن جهود التحالف في عمليات محاربة الجماعات الإرهابية أيضاً مبيناً أنه في العام 2018م نفذ التحالف العديد من العمليات العسكرية، منها عملية السيل الجارف وعملية الفيصل ضد المليشيات الحوثية في حضرموت و شبوة.

واختتم المالكي بقوله: "ضمن الانتهاكات الحوثية لاتزال الميليشيات الحوثية في محافظة الحديدة تقوم باختراقات وقف إطلاق النار لاتفاق ستوكهلم، وصلت الاختراقات خلال الشهرين إلى 1421 مستمرة في استهداف الأعيان من المدنيين وهناك الكثير من الشهداء سواء من اليمنيين المدنيين أو الجيش الوطني، لا سيما قيام الحوثيين بتحصينات بالقرب من الموانئ في محافظة الحديدة أو حتى داخل المدينة".