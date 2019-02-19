- 1/2
- 2/2
أكدت السفارة الأمريكية في بغداد اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد الحرب مع إيران "مطلقًا"، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية لن تستخدم الأجواء أو الأراضي العراقية للهجوم على أي مكان أو أية دولة.
وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية جوي هود - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن "تصريحات ترامب - في وقت سابق - كانت تقولإنه لا يريد من القوات الأمريكية أن تضطلع في حروب لا حاجة لنا بها"، مؤكدا أن ترامب لا يريد الحرب مع إيران مطلقًا".
وبين هود أن ترامب قد صرح بذلك عدة مرات مسبقا، مؤكدا "نستخدم الوسائل الدبلوماسية كالعقوبات الاقتصادية"، مضيفا أن "ترامب لا يقترح أي تغييرات أو تعديلات للاتفاقية
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف - في وقت سابق - عن نيته إبقاء قوات بلاده في العراق، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو "مراقبة" إيران.
فيما أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي - في وقت سابق - رفض استخدام العراق من قبل أية دولة أخرى، نافيا وجود قواعد عسكرية أمريكية في العراق.
وتعتزم كتل نيابية تقديم مقترح قانون "إخراج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق" في بداية الفصل التشريعي المقبل، لغرض التصويت عليه في البرلمان.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الامريكية ببغداد: ترامب لا يريد الحرب مع ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.