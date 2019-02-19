رئيس الوزراء الباكستانى: مستعدون للتعاون مع الهند في التحقيقات

كتبت - سارة طارق:

قال رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان اليوم الثلاثاء، إنه يأمل فى أن يسود شعورًا أفضل وأنه مستعد لعقد محادثات مع الهند.

وأضاف أنه لديه عرض للحكومة الهندية إذا كان لديك أي دليل عملي، شاركه معنا وسنتخذ الإجراء، نحن مستعدون للتعاون مع الهند في التحقيقات"

وجاءت تصريحات خان ردًّا على إعلان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن قواته الحكومية "أعطيت الحرية الكاملة للتعامل مع المسلحين في كشمير".

قالت وزارة الخارجية الباكستانية فى وقت سابق اليوم، أنها استدعت سفيرها من الهند وناشدت الأمم المتحدة المساعدة فى تخفيف حدة التوتر ونزع فتيل

التوتر مع نيودلهى بعد هجوم كشمير.

ووفقا للبيان بعث وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى برسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس زاعمًا فيها "ان الهند عمدت لأسباب سياسية داخلية إلى تصعيد الخطاب العدائى ضد باكستان وخلق بيئة متوترة".

كما طُلب من السفير الباكستاني سهيل محمود العودة إلى بلاده من الهند، بعد أن استدعت نيودلهي مبعوثها الخاص من إسلام أباد.

وقال قريشى فى رسالته "إنه من خلال الإحساس بالاستعجال أوجه انتباهكم إلى تدهور الوضع

الأمنى فى منطقتنا نتيجة التهديد باستخدام القوة ضد باكستان من جانب الهند".

الجدير بالذكر أن نيودلهي ألقت باللوم على إسلام أباد، وهددت "برد فظيع" على الهجوم الذي وقع يوم الخميس الماضى في كشمير، حيث اصطدم متشدد بشاحنة محملة بالمتفجرات في حافلة شبه عسكرية مما أسفر عن مقتل 40 جنديًّا هنديًّا، وكان هذا أسوأ هجوم ضد قوات الحكومة الهندية في تاريخ كشمير.

وقد أدانت إسلام آباد الهجوم، وحذرت الهند من ربطه بالقصف دون إجراء تحقيق.

يذكر أنه كانت هناك توقعات بأن يقوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي اختتم زيارة استغرقت يومين إلى باكستان أمس الاثنين وسافر إلى الهند، بتشجيع البلدين الجارين في جنوب آسيا على محاولة حل قضاياهما من خلال المحادثات.