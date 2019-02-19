بوتين: الأب في روسيا عماد الازدهار وأسوة حسنة لأبنائه

وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في برقية تحية بعث بها للمشاركين في منتدى الآباء الأول لعموم روسيا، إلى أن هذا المنتدى يثير قضية هامة تهدف إلى تعزيز دور الأبوة في ترسيخ القيم الأسرية.

وورد في البرقية:"المنتدى محفل يحشد مناطق روسيا ويشارك فيه كبار الخبراء والمختصين في شئون الأسرة، والشخصيات الاجتماعية والثقافية والعلمية، ويطرح الكثير من القضايا الهامة، كترسيخ دور الأبوة في تعزيز القيم العائلية وتربية

الأجيال المقبلة".

وانطلقت في مدينة يكاتيرينبورج اليوم أعمال منتدى الآباء لعموم روسيا، تحت شعار "دور الأب في الأسرة المعاصرة: سياسة الدولة وآفاق جديدة".

وأشار بوتين، إلى أن الأب كان دائما في روسيا عماد الازدهار والاستقرار، وأساسا للثقة بالمستقبل، ومثلا أعلى وأسوة حسنة لأبنائه.