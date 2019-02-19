اليمن تحذر من نية الحوثيين تنفيذ انسحاب شكلي من الحديدة

أكدت الحكومة اليمنية، على رفضها "آلية ميليشيا الحوثي الإنقلابية" للانسحاب من الموانئ، دون معرفة هوية القوات التي ستحل بدلًا منها، محذرًا من نية الميليشيا تنفيذ انسحاب "شكلي" فقط.
وذكرت قناة "سكاي نيوز " الإخبارية اليوم الثلاثاء أن الحكومة حذرت - في هذا السياق - رئيس لجنة إعادة الانتشار في مدينة "الحديدة" غربي اليمن، مايكل لوليسجارد، منقيام الميلشيا بتنفيذ انسحاب شكلي من موانئ الحديدة - غربي اليمن - وفق آلية لا تزال غير واضحة.
وصرح العميد صادق دويد، عضو الفريق الحكومي في اللجنة العسكرية الثلاثية، بأن المرحلتين الأولى والثانية من "اتفاق الحديدة" جزء لا يتجزأ، ويتعين تنفيذه بالكامل بعد الاتفاق عليه .
وشدد على ضرورة البت في وضع السلطة والأمن وفق القانون اليمني والمرجعيات الدولية وعودة النازحين، مشيرا إلى أن هناك محاولة التفاف جديدة من جانب ميليشيا الحوثي على البنود الخاصة بملف الحديدة في اتفاق السويد، والذي يقضي بانسحابهم من الميناء.
وأكد أن الميليشيا تعتزم القيام بـ"خطوات أحادية" وتنفيذ انسحاب شكلي من مدينة وموانئ الحديدة، لافتا إلى أن عدم تسليم الموانئ والمدينة للسلطة المحلية وفق القانون اليمني ووفق اتفاق السويد، يناقض ما تم الاتفاق عليه.
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