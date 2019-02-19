كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: بوتين يجرى محادثات مع نتنياهو بشأن سوريا فى موسكو 21 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الكرملين اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى موسكو يوم 21 فبراير الجارى.
وأضاف الكرملين فى بيان أن الزعيمين يعتزمان مناقشة الوضع فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك سوريا.
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