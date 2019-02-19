كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة للأكراد: احموا مدنيي الباغوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالبت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قوات سوريا الديمقراطية باتخاذ تدابير احترازية لحماية المدنيين خلال هجومها على تنظيم داعش.
وقالت باشليه، إن أكثر من مئتي أسرة محاصرة في منطقة صغيرة بقرية الباغوز التي يسيطر عليها تنظيم داعش، جنوب شرق سوريا، حيث يمنع التنظيم الأسر من المغادرة.
وشددت باشليه على إلزام قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، بحماية المدنيين.
ويتحصن آخر مسلحي داعش في أقل من نصف كيلومتر مربع، بدفاع شرس وألغام في كل مكان وهجمات انتحارية وكذا استخدام المدنيين كدروع بشرية.
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