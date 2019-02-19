كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع طيار وإصابة اثنان إثر تصادم طائرتين خلال تدريب بالهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مسؤول بالشرطة الهندية، أن طائرتان تابعتان للقوات الجوية الهندية، اصطدمتا فى الجو، فى ولاية كارناتاكا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بينما كان يتدرب على عرض أيروباتيك، مما أسفر عن مقتل طيار وإصابة اثنين آخرين.
وقال إم. إن. ريدى، المدير العام للشرطة في ولاية كارناتاكا: "لسوء الحظ، فقد أحد طياري سلاح الجو الهندي حياته. وقد أصيب شخصان آخران ونقلوا إلى المستشفى، لكن يُقال إنهم أصبحوا خارج دائرة الخطر".
أوكدت وزارة الدفاع، أن طائرتين من طراز هوك ضمن فريق عرض أيروباتيك قد تحطمت بالقرب من قاعدة يلاهانكا الجوية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع طيار وإصابة اثنان إثر تصادم طائرتين خلال تدريب بالهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.