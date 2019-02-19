كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة سيارات عملاقة تعلن إغلاق مصنعها في بريطانيا بحلول 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الصحيفة إن تلك الخطوة تهدد 3500 وظيفة وتأتي في خضم القلق المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وأوضحت الشركة في بيان أن قرارها بإلاق المصنع ناتج عن "تغيرات غير مسبوقة في صناعة السيارات العالمية".
جدير بالذكر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي من المقرر في 29 مارس، لكنّ الحكومة البريطانية تحاول تعديل شروط "بريسكت" في الاتفاق المبرم مع بروكسل من أجل الحصول على موافقة النواب البريطانيين الذي رفضوا النص بغالبية ساحقة في يناير الماضي.
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