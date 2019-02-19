كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وجرح مدنيين بقذيفة حوثية استهدفت منطقة سكنية بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل عدد من المدنيين اليمنيين، وأصيب آخرون بجروح في قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإيرانية على منطقة سكنية في محافظة الحديدة غربي البلاد، الثلاثاء.

وأفادت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية"، بمقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 8 آخرين من جراء القذيفة التي أطلقها المتمردون الحوثيون على قرية المُتينة في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة.

وذكرت المصادر أن هذا الاعتداء يأتي في إطار خروق ميليشيات الحوثي الإيرانية المستمرة للهدنة في مدينة الحديدة، منذ دخولها حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي.

وقالت الحكومة اليمنية مطلع فبراير الجاري، إن ميليشيات الحوثي الإيرانية، ارتكبت أكثر من ألف خرق في الحديدة منذ سريان الهدنة، وحتى السادس من فبراير الجاري.

وأدت تلك الخروقات إلى مقتل أكثر من 72 مدنيا، وإصابة نحو 500 آخرين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكد مصدر عسكري في الحكومة الشرعية أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة، وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش الوطني اليمني.