كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انهيار البيتكوين.. انخفاض قيمته 82% عن عام 2017 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد الخبراء أن سبب انهيار البتكوين وبقية العملات الرقمية يرجع لأنها أخذت أكثر مما تستحق، لاسيما أنها ارتفعت خلال فترة قصيرة.
وقال أحد الخبراء الإقتصاديين: " ما يحدث الآن هو ما يعرف في علم الاقتصاد بـ "عملية تصحيح المسار"، أي أن البتكوين تأخذ وضعها الطبيعي الآن لكن هذا لا يمنع أنها مرشحة للارتفاع مرةً أخرى.
وأشار الخبراء إلى حدث مشابه مع شركة "فيسبوك"، حيث قبل شهور حينما انخفض سهم فيسبوك بصورة حادة، وكانت التحليلات الاقتصادية ترى أن أحد أسباب انهيار سهم فيسبوك من 214 دولار إلى 160 دولارًا أنه لم يكن يستحق هذا الارتفاع وعاد ليبقى على طبيعته، وأن هذا ما حدث مع البتكوين رغم اختلاف الكثير من الظروف والأسباب
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