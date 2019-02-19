كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسقاط جوي للتحالف العربي في حجة اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت طائرات التحالف العربي أول عملية إسقاط جوي مساند لقبائل حجور المحاصرة من قبل المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية كشر حجور بمحافظة حجة.

وأكدت مصادر إعلامية، حسب ما أورد موقع "نيوز يمن"، اليوم الثلاثاء، أن التحالف نفذ أول عملية إسقاط جوي في مناطق حجور على أن تتبعها عمليات إسناد واسعة في الساعات المقبلة، لدعم قبائل حجور في عملياتها ضد الحوثيين.