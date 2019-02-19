كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: اعتقال 123 عسكريا على خلفية الانقلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت قوات الأمن التركية اليوم الثلاثاء، عمليات أمنية عدة لاعتقال 123 عسكرياً، قالت النيابة إنهم يرتبطون بمحاولة الانقلاب في يوليو 2016، حسب محطة "سي.إن.إن.تورك" المحلية.

ويمتد نطاق العمليات التي تستهدف اعتقال المشتبه بهم إلى 11 من أصل 81 محافظة تركية.

ومن بين المتهمين، 71 من أعضاء الجيش و52 من قوات الدرك، جهاز الشرطة العسكرية في تركيا.

وتربط النيابة العسكريين ورجل الدين فتح الله غولن، الذي تحمله أنقرة المسؤولية عن المحاولة الانقلابية من الولايات المتحدة.

ويقدر عدد المعتقلين والمتهمين والمطرودين من القوات المسلحة بـ 3.5% من إجمالي العسكريين الأتراك الذي كانت تمتلكهم تركيا قبل المحاولة الانقلابية.