ألبير منصور: هناك من نهب البلد ولم تتم محاسبته

أكد النائب ألبير منصور "اننا لسنا مهتمين فقط ببعلبك الهرمل ولكن الاولوية لها الآن لأنها من المناطق المحرومة كما عكار وغيرها من المناطق"، مشيراً إلى ان "هناك مشاكل بيئية وصحية ومشكلة مياه وكهرباء وكان لدينا برنامج متكامل خضنا على اساسه الانتخابات وبعدها وضعنا برنامجا سنتابعه الآن".
وفي حديث تلفزيوني، علق منصور على عرض الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أخذ الكهرباء من ايران، قائلا: "لنرى من يؤمن لنا مصلحتنا و يؤمن لنا كهرباء 24/24 بأقل كلفة إن كانت ايران او زنزيبار لا يهم، فلنرى مصلحتنا الوطنية ويهمنا مصلحتنا الوطنية وحتى لو كانت أميركا تفرض عقوبات على ايران فماذا يهمني الموضوع؟".
وشدد على "اننا نريد الانماء والكهرباء وهي أمر أساسي ولكن دمروها تدمير مقصود عام 1992 من أجل خصخصتها وتدميرها وشرطة كهرباء لبنان كانت من أنجح شركات الكهرباء في العالم أي في العام 1964 و1965"، مشيراً إلى "اننا وصلنا إلى مرحلة مخيفة ولا يجوز الاستمرار على هذا الشكل من دون محاسبة المسؤولين وهناك من نهب البلد ولم تتم محاسبته ومستحيل".
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