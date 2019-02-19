ميراي عون الهاشم: التنمية الإقتصادية لخلق فرص عمل أمر مهم جداً

رأت المستشارة الأولى ل​رئيس الجمهورية ​ميراي عون الهاشم​ خلال ورشة عمل حول رؤية ​لبنان​ الاقتصادية بالتعاون مع ماكنزي في ​مجلس النواب​ ان "التنمية الإقتصادية لخلق فرص عمل أمر مهم جداً وهي خطة يجب أن نعمل عليها بطريقة جدية".

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