النشرة: فريق من اليونيفيل يتفقد الخط الأزرق بالقطاعين الأوسط والشرقي

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن فريقاً من ضباط ​اليونيفيل​ تفقد ​الخط الأزرق​ في القطاعين الأوسط والشرقي في ​جنوب لبنان​ مستقلا ​مروحية​ تابعة لهذه ​القوات​ والتي تنفذ في هذه الأثناء طلعات إستكشافية على علو منخفض فوق هذا الخط في محاور ​الوزاني​ ​العباسية​ امتدادا حتى تخوم ​مزارع شبعا​ و​جبل الشيخ​.

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