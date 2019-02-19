الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أن العناصر التابعة لها، تمكنت خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي ال​لبنان​ية، وتوزعت على الشكل التالي: - إخماد حرائق:(عدد8) أعشاب (عدد1): (م.لبنان الجنوبي) (عدد1): ​البرج الشمالي​. منازل(عدد2): (م.لبنان الشمالي) (عدد1):السامرية(الكورة). (م.النبطية) (عدد1):عيتا الجبل. سيارات(عدد1): (م.جبل لبنان)(عدد1):الناعمة. مؤسسات (عدد1): (م.جبل لبنان) (عدد1):داخل منشرة للأخشاب في ​بئر العبد​ وإخلاء السكان. كهرباء(عدد2) : (م.جبل لبنان) (عدد2):مولد في ​أنطلياس​ وأخر في ​رعشين​. نفايات(عدد1): (م.جبل لبنان) (عدد1):مكب في الحدت. - ​حوادث سير​ (عدد2) : (م.لبنان الجنوبي) (عدد1): صور ونقل جريحين الى المستشفى. (م.بيروت) (عدد1): ​طريق سليم سلام​ ونقل جريحتين الى المستشفى. - نقل وإسعاف:(8) ​حالات​ طارئة. نقل جثة (عدد1) : (م.جبل لبنان) (عدد1):من ​برج حمود​ الى المستشفى. - إغاثة وإنقاذ (عدد6): - إنقاذ مواطنين محاصرين وسحب سيارات و​شاحنات​ عالقة بسبب تراكم ​الثلوج​ وتكون طبقات من الجليد : (عدد1) (م.جبل لبنان) (عدد1):ترشيش. - فتح طرقات بسبب تراكم الثلوج : (عدد2) (م.جبل لبنان) (عدد1):ترشيش. (م.لبنان الشمالي) (عدد1):حصرون. - جرف أتربة وصخور (عدد1) على طريق : (م.جبل لبنان) (عدد1):(شرتون - كفرعميه). - فتح باب منزل في : (عدد1) (م.جبل لبنان) (عدد1):ضبية. - حماية مدنية : تأمين ​السلامة العامة​ (عدد1) : (م.جبل لبنان) (عدد1):إثر إنزلاق ​سيارة​ على طريق ​عاليه​. مجموع المهام المنفذة خلال ال24 ساعة الأخيرة:26 مهمة وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

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