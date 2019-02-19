ميقاتي التقى رئيس غرفة التجارة بطرابلس ودير كلية الحقوق باللبنانية

إستقبل رئيس الحكومة السابق النائب ​نجيب ميقاتي​ رئيس ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ ب​طرابلس​ ​توفيق دبوسي​ في دارته بطرابلس وتم البحث في سبل تحريك العجلة الاقتصادية في ​الشمال​ عامة وطرابلس خاصة.

كما استقبل ميقاتي مدير كلية الحقوق و​العلوم​ السياسية والاقتصادية في الجامعة اللبنانية- الفرع الثالث الدكتورمحمد علم الدين على رأس وفد من أساتذة الكلية.

كما إستقبل رئيسة المنطقة التربوية في الشمال نهلا حاماتي ثم وفدا من الأساتذة الثانويين الناجحين في كلية التربية المعينين بموجب المرسوم ٨٩ الصادر في شباط ٢٠١٧ الذين سلموه رسالة تتضمن مطالبهم وهي تتلخص بايجاد الآلية القانونية المناسبة لتأكيد حقهم بالدرجات الست وإقرارها قانونيا وصرفها، إضافة إلى العمل على تسريع مرسوم إلحاقهم بالملاك، الذي كان وقعه وزير التربية السابق ​مروان حمادة​.