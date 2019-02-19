لفت وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ إلى أن "الوضع شمال شرق ​سوريا​ معقد بسبب سياسات ​واشنطن​ والتي تهدف لتقسيم سوريا وانشاء شبه دولة شرق ​الفرات​"، مشيراً إلى أن "​الولايات المتحدة​ تمنع حلفاءها من الاستثمار في المناطق السورية المحررة"، محذراً واشنطن وحلفاءها من خطوات غير قانونية بحق سوريا.

كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: نحذر واشنطن وحلفاءها من خطوات غير قانونية بحق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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