زاخاروفا: دعوة ترامب الجيش الفنزويلي لمساندة المعارضة ابتزاز

أعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ أن "مطالبة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ​الجيش​ الفنزويلي بتأييد المعارضة التي يقودها ​خوان غوايدو​ يُعد ابتزازًا". وأوضحت زاخاروفا في تصريح لها على أحد مواقع التواصل الاجتماعى أن "الابتزاز كوسيلة لعودة الديمقراطية إلى الشعب الفنزويلى".

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