محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
تفقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مدرسة علم الدين ثانوية بنات في حي المناخ، لمتابعة سير العملية التعليمية، واستخدام الطلاب لجهاز "التابلت" المدرسي.
وحضر الوزير درسًا للغة العربية باستخدام "التابلت" داخل أحد فصول المدرسة، وناقش الطلاب حول مدي رضاهم ورأيهم بشأن المنظومة الجديدة.
الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عقد اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالديوان العام، في مستهل زيارته للمحافظة، لتفقد عدد من المدارس، ومتابعة سير العملية التعليمية، واستخدام الطلاب لجهاز "التابلت" المدرسي.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره عدد من القيادات التعليمية بالمحافظة، وضع استخدام "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي، وسير العملية التعليمية، ومدى استيعاب الطلاب للتعامل معه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. وزير التعليم يشهد درس لغة عربية باستخدام "التابلت" في بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.