محافظ القاهرة: قريبا استكمال مشروع محطات المترو السطحية بـ 3 مناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، إنه سيتم قريبا استكمال عدد من المشروعات القومية بالمحافظة منها مشروع محطات المترو السطحية بمناطق هارون الرشيد، وعين شمس، وألف مسكن؛ وذلك ضمن المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق التي تنقل يوميا ما يقارب من مليون راكب.

ووجه عبد العال، خلال رئاسته المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الثلاثاء بحضور نوابه الأربعة والسكرتير العام الجديد محمد حنفي، والسكرتير العام المساعد مصطفى عبد العزيز، رؤساء الأحياء ومديري المديريات؛ برفع كفاءة المناطق المحيطة بالمحطات، ودراسة إنشاء ساحات انتظار قريبة من المترو.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت الاهتمام بمزرعة محطة الزهراء؛ لتربية الخيول العربية الأصيلة بعين شمس، والتي تعمل على الحفاظ على الحصان العربي الأصيل، وتضمن عدم تهجينه بأي من سلالات الخيل الأخرى.

وشدد على إخلاء محيط المحطة بالكامل من الخارج، وإعادة إنشاء الأرصفة المحيطة بها، مع استغلالها كممشى لأهالي المنطقة ومحبي رياضة المشي، مؤكدا ضرورة عدم السماح بوجود أي إشغالات محيطة بها، وتكثيف الإنارة الخارجية.

وأشار عبد العال إلى أنه تم توزيع دراجات بخارية مجهزة لذوى الإعاقة، ومجموعة من الأجهزة الكهربائية للعرائس غير القادرات، كمرحلة أولى؛ بتمويل من الجمعيات الأهلية بالقاهرة، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي؛ وذلك في إطار التواصل المجتمعي، على أن يتم استكمال باقي المراحل خلال الفترة القادمة.

وهنأ القيادات الجديدة التي انضمت للمحافظة الأسبوع الماضي وهم السكرتير العام محمد حنفي، والسكرتير العام المساعد مصطفى عبد العزيز، ورئيس حي شرق مدينة نصر طارق العراقى، ومشرف الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ محمد طه.

يذكر أن اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بدأ بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع أمس بالدرب الأحمر، وأشاد اللواء خالد عبد العال بدور الشعب المصري، وقوات الأمن في التصدي للإرهاب، مؤكدا أن مصر لن تركع أبدا للإرهاب، وأن القوات المسلحة وقوات الشرطة يبذلون جهدا كبيرا للقضاء على الإرهاب، داعيا الشعب للوقوف بجانب القوات المسلحة والشرطة لتجاوز هذه المرحلة.