محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي (أ ش أ) طالبت مدينة راجاستان الهندية المواطنين الباكستانيين بمغادرتها خلال 48 ساعة، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين، بعدما فجر انتحاري نفسه قرب قافلة للشرطة الهندية في الشطر الهندي من إقليم كشمير.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء أن قاضي إحدى مقاطعات المدينة أمر الفنادق بعدم استضافة مواطنين باكستانيين، كما طالب أصحاب الأعمال بعدم توظيف الباكستانيين وقطع أية علاقات تجارية مع الدولة الجارة.

وكان هجوم انتحاري استهدف قافلة أمنية في الشطر الهندي من كشمير يوم الخميس الماضي أسفر عن مقتل 41 شخصًا على الأقل، في أعنف هجوم على القوات الهندية خلال 30 عامًا.

كانت هذه تفاصيل خبر مدينة هندية تمنح الباكستانيين مهلة 48 ساعة لمغادرتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.