البحرين تدين التفجير الإرهابي في مصر

أدانت مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من الجامع الأزهر الشريف في مصر وأسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن وإصابة آخرين.

وأكدت وزارة خارجية البحرين، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بثته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، تضامنها مع مصر في حربها ضد الإرهاب ورفضها التام لكل ما يمس أمنها واستقرارها.

وقالت الخارجية إن هذا العمل الإرهابي الدنيء يتنافى مع كل المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية، مجددة موقف مملكة البحرين الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت مبرراته وأسبابه.

وأكدت الخارجية البحرينية على ضرورة تضافر كافة الجهود الهادفة إلى القضاء على الارهاب.

وكان ثلاثة من عناصر الشرطة المصرية قتلوا أمس الاثنين عندما انفجرت عبوة ناسفة كانت بحوزة "إرهابي" وقت القبض عليه، حسبما أفاد بيان لوزارة الداخلية.