مقتل 16 إرهابياً في مواجهات مع الأمن المصري شمال سيناء

أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الثلاثاء، بمقتل 16 إرهابياً في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقال التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني اليوم، إن "قطاع الأمن الوطني رصد بؤرتين إرهابيتين، خططا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية بنطاق مدينة العريش".

وحسب التلفزيون، "بمداهمة البؤرة الأولى والكائنة بأحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحى العبيدات دائرة قسم شرطة ثالث العريش، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها، مما أسفر عن مصرع عدد 10 منهم".

وطبقا للتلفزيون: "وبمداهمة البؤرة الثانية الكائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو عيطة دائرة قسم شرطة ثالث العريش، حدث تبادل لإطلاق النيران بين العناصر الإرهابية والقوات، مما أسفر عن مصرع عدد ستة منهم، والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة".