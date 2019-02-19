مدينة هندية تمنح الباكستانيين مهلة 48 ساعة لمغادرتها

وكالات:

طالبت مدينة راجاستان الهندية المواطنين الباكستانيين بمغادرتها خلال 48 ساعة، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين، بعدما فجر انتحاري نفسه قرب قافلة للشرطة الهندية في الشطر الهندي من إقليم

كشمير.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء أن قاضي إحدى مقاطعات المدينة أمر الفنادق بعدم استضافة مواطنين باكستانيين، كما طالب أصحاب الأعمال

بعدم توظيف الباكستانيين وقطع أية علاقات تجارية مع الدولة الجارة.وكان هجوم انتحاري استهدف قافلة أمنية في الشطر الهندي من كشمير يوم الخميس الماضي أسفر عن مقتل 41 شخصًا على الأقل، في أعنف هجوم على القوات الهندية خلال 30 عامًا.