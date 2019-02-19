استقالة قائد عملية اقتحام قطاع غزة الفاشلة

قدم قائد دائرة هيئة الأركان الخاصة في الجيش الإسرائيلي "سييرت متكال" استقالته على خلفية عملية التسلل الفاشلة لوحدة إسرائيلية خاصة شرقي قطاع غزة في 11 نوفمبر الماضي.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن قائد "سييرت متكال" الذي لم يكشف عن اسمه قرر إنهاء خدمته العسكرية، مشيرةإلى أنه القائد الأول لـ"سييرت متكال" طيلة 23 عاما.
وأضافت الصحيفة أن القائد العسكري المذكور قرر استقالته لفشل عملية أشرف عليها لتسلل قوات إسرائيلية بصفة مدنيين، وقتل فيها ضابط برتبة مقدم وأصيب نائبه، بعملية أطلقت
وأشارت إلى أن قائد هيئة الأركان صادق على الاستقالة، لافتة إلى أن سريانها سيبدأ بعد شهرين.
وكانت إسرائيل قد أعلنت أن العملية التي جرت في 11 نوفمبر كانت تهدف لجمع معلومات استخبارية، لكن الجنود المتخفين جرى رصدهم قرب خان يونس جنوبي غزة، وحصل بعدها تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل الضابط المذكور و7 فلسطينيين.
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