كوريا الجنوبية تتخذ إجراءات ضد الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي

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أكدت وزارة العدل الكورية الجنوبية، أنها ستتخذ، بالتعاون مع الشرطة، إجراءات صارمة مكثفة ضد الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي وأصحاب العمل الذين يوظفونهم، لمدة شهر واحد ابتداءً من الأسبوع الجاري.
قال مصدر بالوزارة - طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكوريةالجنوبية، اليوم الثلاثاء، "إن وزارة العدل ستبذل قصارى جهدها للوقاية من حوادث السلامة والامتثال للإجراءات القانونية عند اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين".
وأضاف: "أنه سيتم الترحيل القسري للأجانب المقيمين بشكل غير شرعي، وحظر
تنظر الوزارة في اتخاذ الإجراءات المشتركة ضد الأجانب المقيمين بشكل غير شرع،ي وأصحاب العمل الذين يوظفونهم على مدار السنة، بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة، مثل وزارة العمل، ووزارة الأراضي والنقل، وخفر السواحل الكوري الجنوبي.
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