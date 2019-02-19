موسكو: دعوة ترامب الجيش الفنزويلي لمساندة المعارضة يُعد ابتزازًا

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

وكالات:

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن مطالبة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجيش الفنزويلي بتأييد المعارضة التي يقودها خوان جوايدو يُعد ابتزازًا.

وقال ترامب، أمس الاثنين، خلال كلمة ألقاها في جامعة فلوريدا

الدولية، إن الجيش الفنزويلي إما يؤيد المعارضة ويسمح بدخول قافلة إنسانية ويتم العفو عنه، أو "يخسر كل شيء".وردًا على ذلك، قالت زاخاروفا -في تدوينة نشرتها علىموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية- "الابتزاز كوسيلة لعودة الديمقراطية إلى الشعب الفنزويلي".يذكر أن جوايدو نصب نفسه رئيسًا انتقاليًا للبلاد في 23 يناير الماضي، واعترفت به الولايات المتحدة رئيسًا لفنزويلا، واتبعت مجموعة دول ليما ومنظمة الدول الأمريكية ودول أخرى النهج ذاته.