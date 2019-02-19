زينة مثيرة بـ"الهوت شورت"

1 من أصل 1 نشرت الممثلة زينة صورة لها عبر "إنستغرام" ظهرت فيها بملابس قصيرة، الأمر الذي شكّل مفاجأة لجمهورها. وبدت في الصورة وهي ترتدي "الهوت شورت" مع كنزة بيضاء وسترة باللون الوردي. ورغم أنّها حققت أكثر من 31 ألف إعجاب، إلا أنها أقفلت خاصية التعليقات منعاً للتعرض للانتقادات ولإثارة الجدل. كما نشرت صورة لها بالإطلالة نفسها برفقة الفنان المصري تامر حسني. وتوجهت إليه من خلالها بالتهنئة على إطلاقه أغنيته الجديدة. وكتبت: "أولاً مبروك تمورة إطلاق أغنيتك الجديدة. إنها رائعة. إحساسك وصوتك وحبي للأغنية أصلاً... مبروك ودايماً متفوق على نفسك يا عالمي". كما توجهت إلى المخرج سعيد الماروق وعلقت: "أنا مبسوطة إني بمثل أمام كاميرا إنت خلفها. الكليب تحفة، فيلم قصير وصورة رهيبة". وتابعت: "تانياً بعتذر لجمهوري إني لم ولن أتفق على مسلسل لرمضان السنة دي لأن عندي 3 أفلام الحمد لله "التاريخالسريلكوثر"، "كلسنةوانت طيب" والثالث مفاجأة بإذن الله لاتقل عن الفيلمين. أشوفكو بعد رمضان في السينما جمهوري الغالي.بحبكم أوي". المصدر: لها

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