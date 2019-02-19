ميقاتي بحث شؤوناً طرابلسية وتربوية وثقافية مع زواره

إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس توفيق دبوسي في دارته بطرابلس وتم البحث في سبل تحريك العجلة الاقتصادية في الشمال عامة وطرابلس خاصة.

كما استقبل ميقاتي مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية في الجامعة اللبنانية- الفرع الثالث الدكتورمحمد علم الدين على رأس وفد من أساتذة الكلية.

وقال علم الدين بعد اللقاء: " للمرة الأولى في تاريخ الجامعة اللبنانية ولبنان، سيقام نشاط "مسابقة المحكمة الصورية العربية" في طرابلس، بمشاركة ممثلين عن 24 كلية حقوق في 14 دولة عربية، في الفترة الممتدة بين السادس عشر والثامن عشر من نيسان المقبل، وهذا يشكل حدثاً استثنائياً، نتطلع إلى مساهمة الرئيس نجيب ميقاتي في إنجاحه".

كما إستقبل رئيسة المنطقة التربوية في الشمال نهلا حاماتي ثم وفدا من الأساتذة الثانويين الناجحين في كلية التربية المعينين بموجب المرسوم 89 الصادر في شباط 2017 الذين سلموه رسالة تتضمن مطالبهم وهي تتلخص بايجاد الآلية القانونية المناسبة لتأكيد حقهم بالدرجات الست وإقرارها قانونيا وصرفها، إضافة إلى العمل على تسريع مرسوم إلحاقهم بالملاك، الذي كان وقعه وزير التربية السابق مروان حمادة.

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من المنتدى الاجتماعي للثقافة العربية برئاسة برئاسة السيدة آسيا قاسم التي قالت: كان للوفد اللبناني في المنتدى الاجتماعي للثقافة العربية، الذي يضم ممثلين عرباً من مختلف أنحاء العالم، اجتماع مع الرئيس نجيب ميقاتي، وذلك لإيماننا بأنه حاضن للجميع، من دون تفرقة أو تمييز ، والزيارة كانت للتداول في حاضر البلاد ومستقبلها، حيث أعطانا الرئيس ميقاتي أملاً، وأثنى على الحاضرين ورغبتهم في العمل، على أمل ان يتحقق التغيير المنشود في لبنان، والاتجاه به نحو الأفضل".