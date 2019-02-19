كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الألماني ينتقد دعوة "ترامب" بضرورة إعادة الجهاديين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، مطالبة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للدول الأوربية بإعادة الجهاديين إلى بلادهم، قائلًا: "إنه بالتأكيد ليس سهلًا كما يعتقدون فى أمريكا".

وقال للصحفيين، في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين: "المواطنون الألمان لهم الحق في العودة.. لكننا لا نملك سوى القليل من القدرة في سوريا في الوقت الحالي للتحقق مما إذا كان المواطنون الألمان متأثرون بالفعل."

وأضاف "ماس"، أنه يتعين على السلطات التحقق من مدى تورط هؤلاء الأشخاص في القتال من أجل "داعش"، الأمر الذي سيؤدي إلى فتح إجراءات جنائية ضدهم.

وأشار، إلى أن "هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون المجيء إلى ألمانيا، إلا إذا تم التأكد من إمكانية احتجازهم فورًا".

وفي وقت سابق، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حلفائه الأوروبيين، على استعادة أكثر من 800 إرهابي تم أسرهم في سوريا وتقديمهم للعدالة، محذرًا من أن واشنطن قد تضطر إلى إطلاق سراحهم.