كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤسس هواوي: لا يُمكن للعالم أن يعيش دوننا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم مؤسس مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي رين تشنغفاي، أمس الثلاثاء، المساعي الأمريكية لحظر الشركة قائلاً بتحدٍ إن "العالم لا يستطيع العيش دون تكنولوجيا هواوي الأكثر تطوراً".

وقال في مقابلة مع قناة بي.بي.سي البريطانية: "لا يمكن للولايات المتحدة أن تسحقنا"، وأضاف "العالم لا يستطيع تركنا لأننا أكثر تطوراً".

وندد رين، بتوقيف ابنته المديرة المالية للمجموعة مينغ وانتشو في ديسمبر الماضي بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران، وقال إن للخطوة دوافع سياسية، وتابع "نعترض على ذلك"، مؤكداً "لكننا الآن نسلك هذا الطريق، وسنسمح للمحاكم بتسويته".

واضطر مؤسس هواوي للخروج من الظل في الأشهر الماضية مع تزايد الضغوط على الشركة على خلفية اتهامات بالتجسس، وحملة بقيادة أمريكية لإقناع دول أخرى بحظر تكنولوجيا هذه المجموعة.

ودفعت مخاوف أمنية أستراليا العام الماضي لحظر معدات هواوي من شبكة الجيل الخامس المستقبلية، ومنعت نيوزيلندا أكبر شركات الاتصالات من استخدام تكنولوجيا هواوي لشبكة الجيش الخامس، فيما ذكرت تقارير إن تشيكيا استثنتها من مناقصة بـ 20 مليون يورو(22 مليون دولار) لبناء بوابة ضرائب إلكترونية.

ويتهم المدعون الأمريكيون أيضاً هواوي بسرقة أسرار تجارية، ويقولون إنها قدمت مكافآت لموظفين لقاء سرقة تكنولوجيا من منافسين آخرين.

وقلل رين من أهمية الضغط المتزايد، وقال: "إذا انطفأت الأنوار في الغرب، فسيظل الشرق مشعاً، أمريكا لا تمثل العالم"، وأضاف مؤكداً "حتى وإن أقنعوا المزيد من الدول بتفادي استخدامنا مؤقتاً، يمكننا دائماً تقليص حجمنا".