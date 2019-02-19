حاريث يكشف كواليس اختياره تمثيل المغرب: ذرفت الدموع ولن أنسى أصولي

استرجع الدولي المغربي، أمين حاريث، لاعب شالكه، ذكريات اختياره تمثيل الأسود لأول مرة، بالرغم من الاهتمام الكبير الذي أولاه المنتخب الأولمبي الفرنسي لموهبته، في فترة سابقة.

وأوضح حاريث في تصريحات ل “the players tribune “، أن اخياره الدفاع عن ألوان القميص الوطني لم يكن قط من أجل ضمان الرسمية الدولية بسرعة، بل كان نابعا عن القلب وارتباطه الشديد بأصوله.

وتابع، النجم الشاب حديثه قائلاً : ” عندما كنت مطالبا بتحديد اختياري بين اللعب لفرنسا أو المغرب، أحسست بأن مدين لأصولي بأشياء كثيرة، لعائلتي للجماهير هناك، فرنسل تبقى البلد الذي ترعرت به، منحتني كل شيء لأصل لما أنا عليه الآن..”.

أما عن أبرز الذكريات التي عاشها مع المنتخب الوطني المغربي، بعد التحاقه قبل سنتتين تقريباً، شدد حاريث بأن مباراة ساحل العاجل بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا، لن تمحى من الذاكرة، معلقا :” غالبتني الدموع والفرحة، ذلك الاستقبال الجماهيري، أتمنى أن أعيش مثل هاته اللحظات مرة أخرى”.

وأشار لاعب الأسود، إلى أن طموحه مع المنتخب يتمثل في تقديم مستوى وأداء بارز، ومنح الفرحة للجمهور مستقبلا، خلال قادم المواعيد الكروية.

جدير ذكره، أن أمين حاريث عاش ومنذ بداية الموسم الرياضي الجاري العديد من المشاكل داخل الفريق الألماني، قبل أن يسجل عودة قوية في مباراة نهاية الأسبوع، ما يعزز إمكانية لحاقه بالتجمع المقبل لأسود الأطلس، تأهبا لمباراة مالاوي الأخيرة بتصفيات “الكان”، والودية أمام الأرجنتين، التي يستضيفها ملعب طنجة الكبير في26 مارس المقبل.