أمينوكس: أعيش قصة حب في الواقع وأفكر في الزواج

كشف الفنان المغربي أمين التامري، الملقب بـ”أمينوكس” أنه يفكر في الزواج، ويعيش قصة حب، في الوقت الحالي.
وصرح أمينوكس أثناء استضافته في إذاعة “هيت راديو” مع المنشط الإذاعي مومو، أمس الاثنين، أنه يفكر في الزواج، على الرغم من أن الأمر يظل قسمة ونصيب.
أمينوكس اعترف أنه يعيش، في الوقت الحالي، قصة حب، ولا يعلم هل ستتطور إلى زواج، مدام ذلك له علاقة بالقدر.
وجسد أمينوكس في أغنيته الجديدة “أنا ديالك”، دور عريس، يتوج قصة حب عاشها بارتباط رسمي.
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