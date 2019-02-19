ريال مدريد يحدد قيمة بيل وبيريز يؤشر على رحيله!

كشفت صحيفة ” موندو ديبورتيفو”، عن مستجدات جديدة تهم مستقبل الولزي غاريث بيل، مع فريقه ريال مدريد، بعد تراجع أدائه بشكل كبير، منذ بداية الموسم الرياضي الجاري.

وحسب المصدر ذاته، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، قد قرر بصفة شبه نهائية، تسريح غاريث بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الصحيفة، شددت بأن رئيس ريال مدريد قد وضع مبلغ120 مليون أورو، كأقل قيمة لصفقة تسريح بيل، الذي توصل سابقا بعروض إنجليزية بارزة، لكنه فضل مواصلة المشوار بقلعة السانتياغو بيرنابيو.

يشار إلى أن الميرنغي، أصبح يعتمد بشكل كبير على خدمات اللاعب الصاعد فينيسيوس خلال المباريات الأخيرة، لتعزيز خطه الهجومي.