العربي إمغران: أغنيتي أول عمل أمازيغي يقتحم “الطوندونس”..وليس بالضرورة الغناء بالعربية للانتشار-فيديو

عبر الفنان الأمازيغي العربي إمغران، عن فخره كونه أدخل الأغنية الأمازيغية لقائمة “الطوندونس” بيوتوب، ، وتم ذلك بفضل عمله الأخير “أريناس”.

وتحدث العربي لـ”اليوم24″، عن جديده، وكشف أن معنى عنوانه “أريناس”، يعني نوعا من الورود، وهو اسم يطلق على الفتيات كذلك.

وكشف لعربي إمغران أن مسيرته تمتد لأكثر من 20 سنة، وانطلقت بجماعة ويجان إقليم تزنيت دوار أسكا قرب دوار أنو نعدو مسقط رأس الأب الروحي للأغنية الأمازيغية، الراحل الرايس الحاج بلعيد.

واستطاع لعربي إمغران تحقيق مسار مميز بسبب غزارة انتجاته، التي وصلت إلى حد إصدار 10 ألبومات من سلسلة الأغاني الخالدة لكبار “الروايس”، التي يتم الاعتماد عليها كمادة أكاديمية، ومرجع فني من طرف الباحثين، والنقاد في الفن الأمازيغي.

وقال العربي أنه لا ينزعج من تشبيهه بزهير بهاوي، رغم أن مسيرته انطلقت قبله، مؤكدا أنه يحترمه ويعتبر من الشباب الذي يقدمون أعمال مميزة.

العربي تحدث كذلك عن حياته الشخصية، والمشاكل التي تواجه الأغنية الأمازيغية للانتشار، إضافة إلى أنه كشف وجود فكرة لتقديم ديو مع فنان يغني بالعربية.