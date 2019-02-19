16 ولاية أمريكية تطعن أمام القضاء في دستورية إعلان ترامب حالة الطوارئ

قدمت 16 ولاية أمريكية، أمس الاثنين، في سان فرانسيسكو، دعوى قضائية، تطعن فيها في دستورية إعلان الرئيس “دونالد ترامب” حالة الطوارئ الوطنية لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
وتتهم الدعوى، التي قدمت إلى محكمة فدرالية في كاليفورنيا، الرئيس “ترامب” بخرق الدستور في بندين، يتعلق أولهما بتحديد الإجراءات التشريعية، ويمنح ثانيهما الكونغرس القرار النهائي في الشؤون المتعلقة بالمالية العامة للدولة.
كما تتهم 16 ولاية وزارة الأمن الداخلي الفدرالية بخرق قانون حماية البيئة، بسبب عدم تقييمها الأثر البيئي للجدار على ولايتي كاليفورنيا، ونيو مكسيكو.
وبحسب الدعوى، فإن “ترامب أغرق البلاد في أزمة دستورية بمحض إرادته”.
وكان المدعي العام لولاية كاليفورنيا “كزافييه بيسيرا” قد أعلن، في وقت سابق، أن ولايته وولايات أخرى ستتقدم سويا بهذه الدعوى، لأنها تعتبر نفسها متضررة من قرار “ترامب”، الذي يحرمها أموالا مخصصة في الأصل لمشروعات عسكرية، وللمساعدات الطارئة في حالات الكوارث.
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