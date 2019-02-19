"التعاون الإسلامي" تدين التفجير الإرهابى في القاهرة

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الخليج 365- أعربت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة للتفجير الإرهابي بمنطقة الدرب الأحمر قرب الأزهر في القاهرة، الذي وقع أمس، وأسفر عن مقتل شرطيين وإصابة ثلاثة آخرين.
وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة المصرية، مؤكداً تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب، مشدداً على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية الآثمة لن تزيد مصر والمصريين إلا قوة وإصراراً على القضاء على التنظيمات والجماعات الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها.
وجدّد الأمين العام الموقف المبدئي والثابت لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.
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