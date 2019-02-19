شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يدمر معسكرا وآليات للمليشيا في محافظة عمران والان مع التفاصيل
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 19 شباط، 2019 غارات على أهداف لمليشيا الحوثي في محافظة عمران شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف معسكرا وآليات عسكرية للمليشيا في منطقة قفلة عذر بالمحافظة.
وأكدت المصادر أن القصف الجوي العنيف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا إضافة إلى تدمير دبابة.
ولفتت المصادر إلى أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتاب الخبر.
وكانت التحالف ق\ نجح في تنفيذ عملية دعم لوجستي لقبائل حجور القريبة من عمران في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وأسقط التحالف، بحسب مصادر، كميات كبيرة من الأدوية في مناطق أبناء قبائل حجور، كما نفذ غارات على مواقع تحصينات المليشيا.
وكانت السحب الركامية قد أغلب مناطق حجة لثلاثة أيام واستغلها الحوثيون بكل إمكانياتهم لإسقاط العبيسة في كشر وفشلوا، قطعوا الا تصالات تمهيدا لحملة اعلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يدمر معسكرا وآليات للمليشيا في محافظة عمران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.