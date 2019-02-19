بالفيديو: تعرّف الى أبرز 9 أحداث دولية في دقيقة!

نبدأ من الداخلية الألمانية، التي صرحت: من حق مقاتلي داعش الألمان العودة للبلاد.
وبالنسبة لباكستان: مقتل 6 جنود بهجومين قرب الحدود الإيرانية.
أما فنزويلا فهي تطرد نوابا أوروبيين، والمواجهة بشأن المساعدات تتصاعد.
في السعودية: محمد بن سلمان يبرم اتفاقيات استثمارية بقيمة 20 مليار دولار في باكستان.
وواشنطن تؤكد دعمها عمليات التحالف في اليمن.
الى ذلك، مقتل أربعة جنود هنود في اشتباك مع مسلحين في كشمير.
اما السلطات الهاييتية فأوقفت أجانب مسلحين واتهمتهم بتشكيل "عصابة أشرار".
الكرملين: الأميركان لن يرحلوا عن سوريا.
وأخيرا، بولندا تستدعي سفيرة إسرائيل للتوبيخ على خلفية تصريحات مسيئة.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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