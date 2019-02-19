انت الان تتابع برلين: يحق لمقاتلي داعش الألمان العودة للبلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الإثنين، إن من حق المواطنين الألمان الذين قاتلوا مع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا العودة للبلاد. ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث قوله: "كل المواطنين الألمان ومن بينهم من يشتبه في ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية لهم حق أصيل في الوجود بألمانيا". وأوضح كبير المتحدثين باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي اعتيادي، أن ألمانيا تجري مشاورات عن كثب مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فيما يتعلق بالمواطنين الأوروبيين هناك.

ودعا دونالد ترامب بريطانيا وحلفاء أوروبيين آخرين إلى استعادة أكثر من 800 من المقاتلين بين صفوف تنظيم داعش الإرهابي، الذين تم احتجازهم في سوريا، مشددًا على ضرورة تقديمهم للمحاكمة. وقال الرئيس الأمريكي عبر تغريدة له في تويتر: "البديل لن يكون جيدًا، سنضطر إلى إطلاق سراحهم وسيحاولون إقامة الخلافة في العراق