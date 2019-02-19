انت الان تتابع «عصابة رقمية».. البرلمان البريطاني يهاجم «فيسبوك» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
اتهم أعضاء البرلمان البريطاني، شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية الشهيرة «فيسبوك»، ومديريها التنفيذيين بأنهم «عصابة رقمية»، إذ ذكر تقرير رئيسي صادر عن لجنة التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم البريطاني اليوم الاثنين، أن الشركة تعمدت انتهاك قوانين حماية الخصوصية والمنافسة «وعن علم مسبق»، وطالبوا شبكات التواصل الاجتماعي بتحمل التزاماتها القانونية بالنسبة للمحتوى الذي يتم نشره عبر منصاتها، مضيفًا أن «لا يمكن أن تتخفى شركات التواصل الاجتماعي وراء الادعاء بأنها مجرد منصة وأنها غير مسؤولة عن أي محتوى يتم نشره عبر مواقعها».
واتهمت اللجنة التي قامت بمراجعة المراسلات الداخلية «لفيسبوك»، الشبكة، بأنها تعمدت تجاوز إعدادات الخصوصية للمستخدمين من أجل نقل البيانات الخاصة بهم إلى مطوري التطبيقات، بحسب صحيفة الشرق الأوسط. كما اتهم النواب البريطانيون رئيس الشركة الأمريكية مارك زوكربرج بإظهار «الازدراء» للبرلمان
واتهمت اللجنة التي قامت بمراجعة المراسلات الداخلية «لفيسبوك»، الشبكة، بأنها تعمدت تجاوز إعدادات الخصوصية للمستخدمين من أجل نقل البيانات الخاصة بهم إلى مطوري التطبيقات، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
كما اتهم النواب البريطانيون رئيس الشركة الأمريكية مارك زوكربرج بإظهار «الازدراء» للبرلمان البريطاني برفضه الحضور أمام اللجنة، وعدم «الرد بشكل شخصي على أي من دعواتنا» إليه بالحضور.
ودعت اللجنة إلى وضع مدونة سلوك أخلاقية تحدد المقبول وغير المقبول على مواقع التواصل، على أن تتولى هيئة مستقلة التأكد من الالتزام بهذه المدونة.
وأضافت اللجنة، أنه يجب أن يكون في مقدور هذه الهيئة فتح تحقيقات قانونية وفرض غرامات كبيرة على الشركات التي تنتهك هذه المدونة، كما دعت إلى تغيير قانون الانتخابات في بريطانيا لمواجهة التغييرات التي طرأت على وسائل الدعاية الانتخابية.
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