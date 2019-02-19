انت الان تتابع «عصابة رقمية».. البرلمان البريطاني يهاجم «فيسبوك» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اتهم أعضاء البرلمان البريطاني، شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية الشهيرة «فيسبوك»، ومديريها التنفيذيين بأنهم «عصابة رقمية»، إذ ذكر تقرير رئيسي صادر عن لجنة التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم البريطاني اليوم الاثنين، أن الشركة تعمدت انتهاك قوانين حماية الخصوصية والمنافسة «وعن علم مسبق»، وطالبوا شبكات التواصل الاجتماعي بتحمل التزاماتها القانونية بالنسبة للمحتوى الذي يتم نشره عبر منصاتها، مضيفًا أن «لا يمكن أن تتخفى شركات التواصل الاجتماعي وراء الادعاء بأنها مجرد منصة وأنها غير مسؤولة عن أي محتوى يتم نشره عبر مواقعها».

واتهمت اللجنة التي قامت بمراجعة المراسلات الداخلية «لفيسبوك»، الشبكة، بأنها تعمدت تجاوز إعدادات الخصوصية للمستخدمين من أجل نقل البيانات الخاصة بهم إلى مطوري التطبيقات، بحسب صحيفة الشرق الأوسط. كما اتهم النواب البريطانيون رئيس الشركة الأمريكية مارك زوكربرج بإظهار «الازدراء» للبرلمان