الصين تطور «رادار ذكى» يكشف الإرهابيين من مسافات بعيدة ومرتفعة

كشف مهندسو الفضاء فى الصين أن بإمكانهم الآن تقديم طريقة جديدة للكشف عن الإرهابيين الذين ينقلون المتفجرات، بالإضافة إلى تتبع الأهداف المتحركة بكفاءة أكبر من الأساليب الحالية ومن مسافات بعيدة ومن على ارتفاع.

وقال باحثون فى معهد بكين لقياس الراديو التابع للشركة الصينية لعلوم الفضاء والصناعة – وفقا لصحيفة (تشاينا ديلى) الصينية على الإنترنت – “إنهم طوروا أول رادار من نوع تيراهيرتز يعمل بالإشعاع ويمكنه كشف المارقين من على ارتفاع ومسافة بعيدة، وذلك للاستفادة من التكنولوجيا فى مجال الأمن العام”.

وأوضح لى جون كبير الباحثين أن من بين الخواص الفيزيائية العديدة للإشعاع “تيراهيرتز” أن لديه قدرة خاصة على تحديد البروتينات واللبنات الأساسية للكائنات الحية، كما يمكنه أيضا اكتشاف مادة “تى إن تي”، وهى واحدة من أكثر المواد المتفجرة تفضيلا لدى الإرهابيين.

وقال “فى الوقت الحالى يصعب على سلطات الأمن العام فحص الأشخاص بحثا عن الأسلحة النارية أو الأجهزة المتفجرة من مسافات طويلة وآمنة، حيث تعتمد معظم الطرق على أجهزة الكشف المحمولة، وبالمقارنة يستفيد رادار تيراهيرتز المجهز بالإشعاع من قدرته العالية على الاختراق، منوها بأن الرادار قادر على كشف المتفجرات والكشف عن الأسلحة المخبأة عن بعد، مما يساعد على تحسين السلامة فى المبانى العامة وخلال الأحداث الكبيرة، فضلا عن سلامة ضباط الأمن”.

ا ش ا

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